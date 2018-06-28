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رئيس الشيشان: مصادرة الممتلكات أفضل طريقة لمحاربة الفساد

الخميس، 28 يونيو 2018 09:12 ص
رئيس الشيشان: مصادرة الممتلكات أفضل طريقة لمحاربة الفساد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف
موسكو(أ ش أ)
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قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، إن أفضل عقوبة للمسئولين الذين يتم ضبطهم فى قضايا فساد، هى مصادرة جميع ممتلكاتهم.

وأضاف قاديروف - فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن اعتقال أى من المحافظين ورؤساء الدوائر والمسئولين الذين تم ضبطهم فى قضايا فساد ينتهى بالمحكمة، وعقب انتهاء العقوبة يخرج المسئول ويصبح رجلا غنيا مرة أخرى، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.

وتابع الرئيس الشيشانى "لدينا استراتيجية مختلفة، إذا رأينا أن شخصا ما ارتكب خطأ، نصادر منه أمواله ونبنى طريقا أو نساعد الناس، أعتقد أن إذا سرق شخصا، ما علينا فعله هو مصادرة كل ما لديه بالكامل".. وأكد على أن تلك الطريقة تعمل بصورة جيدة.

 


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