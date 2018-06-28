دير شبيجل: المنتخب الألمانى لم يذهب إلى روسيا للدفاع عن لقبه

كتب: محمد محسن أبو النور

رأت مجلة دير شبيجل الألمانية أن المنتخب الألمانى لم يذهب من برلين إلى موسكو للدفاع عن لقبه، بعد أن أحرز ذهبية النسخة الأخيرة من كأس العالم 2014 التى أقيمت بالبرازيل.

وأضافت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت فى النسخة الناطقة بالألمانية أن المنتخب عانى من هزيمة يمكن وصفها بـ"التاريخية فى كأس العالم".

ولفتت فى التقرير الذى أعده الناقد الرياضى الشهير، بيتر أهرينز، أن المنتخب الألمانى يستحق ذلك، بعد أن اعتمد على حقيقة أنه جيد نوعا ما وأنه قادر على إحراز اللقب مرة أخرى، لكنه لم يثبت ذلك ولم يعد فريقا جيدا بعد الآن.

وتابه أهرينز بالقول: "يمكن للمرء أن ينتقد المدرب الوطنى لبعض الأمور الفنية فى بطولة كأس العالم هذه، ولكن لتحليله السريع بعد الهزيمة بهدفين أمام كوريا الجنوبية يمكن للمرء أن يتفق معه فقط فى أنه قال "ببساطة لم نستحق التأهل عن هذه المجموعة".

ونوه الناقد الرياضى الألمانى إلى أن المجموعة كانت سهلة بالنسبة للمنتخب الألمانى لأنها تضم منافسين أقل مستوى من المنتخب الألمانى مثل المكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية وفى نهاية المطاف، فإن الدليل على أن هذا فريق ألمانيا فى روسيا لم يذهب للدفاع عن لقبه، هو النتائج الكارثية التى تحققت فى المباريات الثلاث.

وتلقى المنتخب الألمانى حامل اللقب هزيمة مروعة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، وخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة فى روسيا، بعد أن تذيل المجموعة بهزيمتين وفوز واحد.





