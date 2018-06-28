دواوين الوزارات × 24 ساعة..انتهاء موسم توريد القمح واستلام 3 مليون و150 ألف طن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التموين:
"التموين" تواصل جهودها لضبط الأسعار.. "المصيلحى": تحديد أراض لإنشاء أسواق تجارية كبرى بالمحافظات.. زيادة منافذ "جمعيتى" بالوجه القبلى لـ1390 فرعًا.. وتكثيف طرح السلع بالمجمعات وتأمين احتياجات المحافظات الحدودية
وزارة الصحة:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تظهر العين الحمراء للغشاشين بالثانوية العامة.. التحقيق فى 400 محضر غش وحيازة موبايل وتمزيق ورق الإجابة.. وتكشف: ننظر 18 ألفا و500 قضية تعديل درجات ومخالفات ملاحظين.. والحرمان من الامتحان يطارد 40 طالبًا
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة
وزارة الزراعة:
صور.. "نورت يا قطن النيل".. ارتفاع مساحات القطن لـ334 ألف فدان بزيادة 118 ألفًا عن العام الماضى.. الزراعة: حملات مكثفة لمكافحة آفة المحصول.. استمرار التعاقدات لعودة الذهب الأبيض لعرشه.. و2700 جنيه سعر القنطار
وزارة التعليم العالى:
السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق
وزارة الكهرباء:
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