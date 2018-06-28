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دواوين الوزارات × 24 ساعة..انتهاء موسم توريد القمح واستلام 3 مليون و150 ألف طن

الخميس، 28 يونيو 2018 12:03 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة..انتهاء موسم توريد القمح واستلام 3 مليون و150 ألف طن موسم حصاد القمح - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 

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