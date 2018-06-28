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خليفة حفتر: أرفض أن تتحول ثروات ليبيا إلى أداة لتمويل جماعات الإرهاب

الخميس، 28 يونيو 2018 10:27 م
خليفة حفتر: أرفض أن تتحول ثروات ليبيا إلى أداة لتمويل جماعات الإرهاب خليفة حفتر
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أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، فى كلمة تلفزيونية منذ قليل، أن العالم يمنع الجيش الوطنى الليبى من التسليح، ويغض الطرف عن تسليح الإرهابيين، مشددا على رفضه لأن تتحول ثروات بلاده إلى أداة لتمويل الإرهاب.
 

وقال حفتر، إنه لا زالت القوات المسلحة ونسور الجو تطارد الإرهابيين وتتعقب آثارهم، مردفا:ً"لن يجدوا فى ليبيا ما يحجبهم عن مناظير بنادقنا ورادارات طائراتنا أو يحميهم من قذائف مدافعنا، وهذا هو الجزاء العادل.. سوء العاقبة وبئس المصير للذين تسول لهم أنفسهم أن يمسوا ثروات الليبيين".

 

وأوضح حفتر، فى كلمة له لإعلان تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الإرهابيين، أنه لا يخفى على أحد حجم التضحيات التى قدمها الجيش الوطنى من شهداء وجرحى دفاعاً عن ثروات الشعب، مردفاً: "يرفض أن تتحول ثروات ليبيا إلى مصادر تمويل للجماعات الإرهابية"

 
كان "اليوم السابع"، قد انفرد بإعلان تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية، أول أمس الثلاثاء، وأكد مصدر عسكرى حينها سيطرة القوات المسلحة الليبية على أحياء مدينة درنة، مشيرا إلى أن إعلان التحرير سيكون على لسان المشير خليفة حفتر.
 
كان قائد مجموعة عمليات المختار القتالية لتحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفادى، قد أعلن نجاح الجيش الليبى فى السيطرة الكاملة على مدينة درنة ودحر الجماعات الإرهابية.
 
وقال المسئول الليبى – رفض الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، أمس الأول الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية سيعلن بعد ساعات قليلة تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.
 
 
كانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت مقتل قائد مجلس شورى درنة الإرهابى "عطية الشاعرى" فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى الليبى وسط مدينة درنة.
 
 

 


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