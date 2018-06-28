خليفة حفتر: أرفض أن تتحول ثروات ليبيا إلى أداة لتمويل جماعات الإرهاب

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، فى كلمة تلفزيونية منذ قليل، أن العالم يمنع الجيش الوطنى الليبى من التسليح، ويغض الطرف عن تسليح الإرهابيين، مشددا على رفضه لأن تتحول ثروات بلاده إلى أداة لتمويل الإرهاب.

وقال حفتر، إنه لا زالت القوات المسلحة ونسور الجو تطارد الإرهابيين وتتعقب آثارهم، مردفا:ً"لن يجدوا فى ليبيا ما يحجبهم عن مناظير بنادقنا ورادارات طائراتنا أو يحميهم من قذائف مدافعنا، وهذا هو الجزاء العادل.. سوء العاقبة وبئس المصير للذين تسول لهم أنفسهم أن يمسوا ثروات الليبيين".

وأوضح حفتر، فى كلمة له لإعلان تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الإرهابيين، أنه لا يخفى على أحد حجم التضحيات التى قدمها الجيش الوطنى من شهداء وجرحى دفاعاً عن ثروات الشعب، مردفاً: "يرفض أن تتحول ثروات ليبيا إلى مصادر تمويل للجماعات الإرهابية"