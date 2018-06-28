خفر السواحل الإيطالى ينقذ 3 بحارة فرنسيين من الغرق جنوب البلاد

روما (أ ش أ)

أعلن خفر السواحل الإيطالى، تنسيقه عملية إنقاذ 3 بحارة فرنسيين غرق قاربهم فى المياه على بعد حوالى 241 كيلومترًا من ساحل مقاطعة كالابريا بجنوب شرقى إيطاليا.

وأوضح خفر السواحل الإيطالى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن البحارة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 70 إلى 91 عامًا، تمكنوا من اللجوء إلى مكان آمن، أمس الأربعاء، انتظارًا للإنقاذ.

وأضافت الشبكة أن سفينة تجارية تحمل العلم الإيطالى كانت أول من يصل إلى البحارة الغرقى لإنقاذهم.

وأشار خفر السواحل الإيطالى إلى أن البحارة كانوا فى حالة صحية جيدة وأنهم سيرحلون مع السفينة إلى وجهتها فى مدينة ساليرنو الإيطالية لتصل إلى الميناء فى وقت لاحق اليوم الخميس.

وأوضحت السلطات الإيطالية أن زورق البحارة غرق بسبب الأمواج الشديدة التى أفقدت السيطرة على الزورق بسبب كمية المياه التى لحقت به.