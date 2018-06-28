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حفتر للجيش الليبى بعد تحرير درنة: اليوم تنتكس راية الإرهاب بانتصاراتكم

الخميس، 28 يونيو 2018 10:35 م
حفتر للجيش الليبى بعد تحرير درنة: اليوم تنتكس راية الإرهاب بانتصاراتكم حفتر
كتب إبراهيم حسان
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عبر المشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية، عن فخره بالانتصار الكبير الذى حققه الجيش الليبى فى درنة، وقال: "فخورين بقوة إيمانكم وبإصراركم على تحقيق النصر أو نيل شهادة لكى لا تسقط ليبيا".

وأضاف حفتر، خلال كلمة له مساء اليوم بثتها فضائية سكاى نيوز عربية نقلا عن فضائية ليبيا الحدث موجها حديثه لرجال الجيش: "أنتم رجال ليبيا وفرسانها ولن تقوم للإرهاب قائمة وأنتم له بالمرصاد.. فاليوم تنتكس رايته بانتصاراتكم لترتفع محلها راية الأمن والسلام، رغم أنف الإرهابيين والداعمين لهم من وراء الحدود من تنظيمات وحكاما فاسدين وفاسقين".

 

وأضاف أنه يتحتم على العالم أن يتقدم لأبطال الجيش بالشكر الجزيل ويعترف لكم بالفضل والجميل، فى حمايته من الإرهاب وأن يرد لليبيا ولكم جزءا من هذا الجميل، لكنه يفرض عليها حظر التسليح ويغض الطرف عما يتلقاه الإرهابيين من دعم بالمال والسلاح.


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