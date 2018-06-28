حبس متهم بقتل سائق تاكسى لسرقته بالعاشر من رمضان 4 أيام

قررت نيابة العاشر من رمضان برئاسة المستشار خالد صلاح، رئيس النيابة، حبس المتهم "س.ا.س" 21 سنة، عاطل، ومقيم بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيق فى البلاغ رقم 1702 لسنة 2018 إدارى قسم ثان العاشر، بتهمة قتل محمود عبد العاطى، 30 سنة، سائق تاكسى، بعد إطلاق النار عليه لسرقته.

كانت وحدة البحث الجنائى بمدينة العاشر من رمضان برئاسة العقيد محمد هلال، ومباحث قسم ثان برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، نجحت فى أقل من 3 ساعات من القبض على المتهم وتحرر المحضر بالواقعة .

وأكدت تحريات المباحث أن الجانى تواجد لأول مرة فى مدينة العاشر من رمضان للبحث عن فرصة عمل وفى نهاية رحلة البحث التى باءت بالفشل استقل تاكسى من وسط المدينة وطالبة بالتوصيل للحى الـ14 بالمنطقة الجبلية المتاخمة للمنطقة السكنية، وطالبه بتوصيلة لمنطقة المزارع، فرفض السائق، وحدثت مشادة بينهما انتهت بإطلاق المتهم عيارًا ناريًا على السائق فاصطدمت السيارة بأحد الأرصفة وتجمع بعض الأهالى فإذا بالمتهم يفر هربًا فى منطقة الزراعات .

ومن خلال تقصى الأثر فى الزراعات التى فر إليها المتهم بمعاونه أحد أفراد البدو تم اكتشاف المتهم خلال اختبائه فى أحد المزارع والذى كان يغط فى نوم عميق إثر الجرى لمسافات تجاوزت 10 كيلو، وبتطابق الأثر مع قدم المتهم والكوتشى الذى يرتديه تم التعرف عليه، إضافة إلى أن شاهد الرؤية الذى اصطدم به فور تركه مسرح الجريمة وفراره، تعرف عليه، واعترف المتهم بجريمته وسيتم عرضه على النيابة مساء اليوم.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل سائق تاكسى بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وأنتقل اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة الجنوب، وضباط قسم ثانى العاشر برئاسة النقيب محمد عبد الغفار رئيس المباحث، برئاسة العقيد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، وتبين العثور على جثة" محمود عبد العاطى محمد" 30 سنة، سائق تاكسى مقيم العاشر من رمضان، مصابا بالخرطوش بالصدر.