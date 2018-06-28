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حبس عامل سرق "فيزا" مدير شركة يابانية بالمعادى واستولى منها على 135 ألف جنيه

الخميس، 28 يونيو 2018 12:13 م
حبس عامل سرق "فيزا" مدير شركة يابانية بالمعادى واستولى منها على 135 ألف جنيه محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاستيلاء على الفيزا كارت الخاصة بمدير عام شركة يابانية للإنشاءات واستولى منها على 135 ألف جنيه.
 
وكات قد تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من "ع.ب" 55 سنة مهندس بشركة يابانية للإنشاءات الهندسية، بصفته مفوضا عن الشركة وأبلغ بتضرر 'ن.س" مدير عام الشركة باكتشاف الأخير فقد فيزا كارت الخاصة بالشركة والذى يقوم باستخدامها لسحب مبالغ مالية على فترات، والتى بلغت مبلغ 135 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلى التابعة للبنك بشارع 9 بالمعادى.
 
ومن خلال التحريات وفحص الكاميرات الخاصة بالماكينة، تم التوصل إلى قيام "م.ا" 24 سنة عامل بمطعم بسحب مبالغ مالية من الفيزا المستولى عليها وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
 
وبإعداد الأكمنة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة"، وأضاف أنه أثناء تواجد المجنى عليه بالمطعم عمله شاهده يخرج الفيزا كارت لدفع الحساب، وتمكن من معرفة الرقم السرى الخاص بها وعقب ذلك قام بمغافلته واستولى عليها وقام بسحب مبالغ مالية منها على فترات، وقام بصرف مبلغ مالى 40 ألف جنيه وإنفاقها على إحدى الفتيات "لا يعلم بياناتها" حيث أنه تعرف عليها حديثا عن طريق شراء متعلقات وملابس شخصية وهاتف محمول لها.
 
كما تم بإرشاده ضبط هاتف محمول ماركة أى فون 7 بلس، وكمية من مستحضرات التجميل بمبلغ 26 ألف جنيه قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وكذا ضبط بمسكنه مبلغ مالى 70 ألف جنيه، وأقر بالتخلص من الفيزا بتكسيرها وإلقائها بالطريق العام، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.
 
 

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