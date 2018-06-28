حبس سجينين لهروبهما من قسم شرطة الترحيلات بمديرية أمن الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس سجينين لهروبهما من داخل مبنى قسم شرطة الترحيلات، صباح أمس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب انتهاء مدة حبسهم القانوينة فى القضايا المتهمين بها.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مقر قسم شرطة الترحيلات، وتم إجراء المعاينة على المكان الذى هرب منه المتهمان، وتم سماع أقوال الضباط والأفراد.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد هروب سجينين، صادر بشأنهما حكم بالسجن 5 سنوات لأحدهما و3 سنوات للثانى، أثناء حجزهما بمقر بشرطة الترحيلات، إستعداد لترحيلهما، وبعد ساعات من واقعة الهروب تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادتهما.