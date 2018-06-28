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حبس المتهم بقتل مسن والتخلص من جثته بترعة فى الشرقية

الخميس، 28 يونيو 2018 09:52 ص
حبس المتهم بقتل مسن والتخلص من جثته بترعة فى الشرقية اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس تاجر مواشى، قتل مسنا بسبب 13 ألف جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة قرية المنير، وبه إصابات ظاهرية وإصابات بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة النقيب محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، برئاسة العميد عمرو رءوف، من كشف غموض الواقعة، بعد ساعات من العثور على الجثة، وتبين أنها لمسن يدعى "كامل.ع" 81 سنة مقيم بندر مشتول، مصابا بإصابات بالغة بالرأس أودت بحياته، وبتتع خط سيره، تبين قيام "عادل.ا" 58 سنة مقيم الصحافة دائرة المركز، باستدراجه وقتله والتخلص من جثته لخلافات مالية بينهما على 13 ألف جنيه، حيث إن المتهم كان مدانا للمجنى عليه بمبلغ 13 ألف جنيه، وقرر التخلص منه لمطالبته بتسديد المبلغ، وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم  1370 إدارى مركز مشتول السوق.


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