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جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

الخميس، 28 يونيو 2018 01:00 ص
جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" المتهمون فى قضية كتائب حلوان
كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة، ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.


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