تيريزا ماى تتبادل قميص منتخب انجلترا مع نظيرها البلجيكى قبل المباراة

كتب هيثم سلامة

تبادلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مع نظيرها البلجيكى شارل ميشيل، قمصان منتخبى بلديهما، قبل المباراة التى تجمعهما على ملعب "كالينجراد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة بكأس العالم 2018 فى روسيا.





ونشرت السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة تريزا ماى و شارل ميشيل خلال تبادلهم قمصان منتخبيهما، وعلقت قائلة:" تبادلت رئيسة الوزراء قميص منتخب انجلترا مع رئيس وزراء بلجيكا روسيا 2018 ".



السفارة البريطانية فى القاهرة السفارة البريطانية فى القاهرة

وسجل عدنان يانوزاى الهدف الأول لمنتخب بلجيكا فى مرمى نظيره الإنجليزى خلال المباراة التى تجمع المنتخبين على ملعب "كالينجراد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة بكأس العالم 2018 فى روسيا.