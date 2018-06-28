توجيه الاتهام رسميا لشركة "لافارج" الفرنسية لتواطؤها ضد الإنسانية فى سوريا

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام الفرنسية، إنه تم اتهام شركة "لافارج" رسميا بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية فى ​سوريا​.

وكانت شركة "لافارج" الفرنسية التى اندمجت فى عام 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح إسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت الاستمرار فى أنشطتها الصناعية فى سوريا، على الرغم من إندلاع الحرب فيها.

ويشتبه فى أن "لافارج" دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو، ومن بين هذه الجماعات المسلحة تنظيم "داعش" الّذى حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنع "لافارج" فى سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.