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تكليف 3 رؤساء جدد للقابضة لمصر للطيران وميناء القاهرة والمصرية للمطارات

الخميس، 28 يونيو 2018 07:55 م
تكليف 3 رؤساء جدد للقابضة لمصر للطيران وميناء القاهرة والمصرية للمطارات يونس المصرى وزير الطيران
كتب أحمد مصطفى
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أصدر الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، قرارا بتكليف الطيار أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً لصفوت مسلم، الذى قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن الطيار احمد عادل هو قائد طراز ثقيل ( ايرباص 340/330) وكان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

كما تم تعيين اللواء طيار طارق فوزى، رئيسا للشركة المصرية للمطارات، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية اٍلادارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلفاً للطيار محمد سلام مصيلحى.

كما تم تعيين المهندس أحمد فوزى عبد العظيم، رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى حيث كان يشغل منصب مساعد لرئيس مجلس اِدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية خلفاً للسيد المحاسب مجدى إسحاق .

 

 


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