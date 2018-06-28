تقرير أممى: 10 آلاف طفل لقوا حتفهم أو أصيبوا فى معارك مسلحة عام 2017

أ ش أ

ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 10 آلاف طفل لقوا حتفهم أو أصيبوا فى معارك مسلحة حول العالم فى عام 2017.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن تقرير الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا غامبا، أن أكبر عدد من الضحايا سُجل فى أفغانستان حيث بلغ 3179 من بينهم 861 قتيلًا و2318 جريحًا، وتعانى البلاد من تفاقم العنف بسبب الهجمات التى تشنها حركة طالبان المسلحة.



وأوضح التقرير أن 1316 طفلًا قتلوا وأصيبوا فى اليمن و1271 فى سوريا، كما أورد التقرير أيضا أنه يتم اعتقال ما متوسطه 312 طفلًا فلسطينيًا فى الأراضى الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى كل شهر.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - فى بيان - إنه شعر بالغضب بسبب هذا العدد، الذى يمثل زيادة كبيرة مقارنة بأعوام سابقة، داعيا جميع الأطراف إلى تعزيز الحلول السلمية للصراعات بالإضافة لحماية حقوق الطفل.