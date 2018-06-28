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تعرف على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بدءا من أول يوليو

الخميس، 28 يونيو 2018 08:06 ص
تعرف على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بدءا من أول يوليو محكمه النقض - أرشيفيه
كتبت هدى أبو بكر
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يشهد مجلس القضاء الأعلى بداية من الأول من يوليو، كل عام، حركة تغييرات نظرا لبلوغ عدد من أعضائه الحاليين السن القانونية للتقاعد ( 70 عاما )، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدر قرار جمهورى بالتشكيل الجديد للمجلس بحكم مناصب الأعضاء.

عدد من الوجوه سيستمر وجودها فى المجلس لعدم بلوغهم سن التقاعد، فى حين يتغير مناصب آخرين بعد خروج عدد من الأعضاء الحاليين.

المستشار مجدى أبو العلا سيستمر رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، كما يستمر فى تشكيل المجلس كلا من المستشارين إبراهيم الهنيدى، ونبيل صادق النائب العام، بينما يأتى أبرز الأعضاء المتقاعدين، المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ويكون التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى كالتالى:

1 - المستشار مجدى أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

2 - المستشار إبراهيم الهنيدى النائب الأول لرئيس محكمة النقض (خلفا للمستشار أنس عمارة).

3 - المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.

4 - المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة ( خلفا للمستشار عادل بعبش ).

5 - المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (خلفا للمستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى )

6 - المستشار محمود عويس رئيس محكمة استئناف طنطا (خلفا للمستشار عبد الرحمن محمد حنفى ).

7 - المستشار نبيل صادق النائب العام.

 

 

 


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