تعرف على إسهامات محمد صلاح فى تطوير قطاع الصحة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن اللاعب الدولى محمد صلاح نجم المنتخب المصرى المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، قدم العديد من الإنجازات فى قطاع الصحة لمحافظة الغربية، لرد الجميل لقريته التى تربى ونشأ فيها.

وأضاف "شرشر" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حجم التبرعات التى قدمها اللاعب بالقطاع الصحى بلغت 10 ملايين جنيه، تمثلت فى تجديد شبكة الصرف الصحى والحمامات بمستشفى بسيون المركزى، وتجديد بعض غرف المرضى، وتزويد المستشفى بتانك أكسجين بتكلفة 750 ألف جنيه، بالإضافة لجهاز تنفس صناعى وأجهزة غسيل كلوى و4 أجهزه رسم قلب وجهاز أشعة بالتحميض الذاتى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم شراء أجهزة ومعدات طبية للمستشفى، وتجديد شبكة الصرف الصحى وتزويد تانك أكسجين للمستشفى، وهناك أجهزة طبية سيتم توريدها للمستشفى تباعا، إلى جانب تبرع اللاعب بإنشاء وحدة إسعاف بقرية نجريج مسقط رأسه.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للاعب الخلوق على ما يقدمه لأبناء محافظة الغربية من تبرعات ساعدت فى تطوير مستشفى بسيون وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الناقصة.