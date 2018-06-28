تعرف على إجراءات استخراج رخصة التسيير بقانون المرور × 10 خطوات

توجد مجموعة من الأوراق بقانون المرور الحالى لإتمام استخراج رخصة تسيير سيارة، وعلى المواطنين الالتزام بعدة إجراءات لاستخراج الرخصة، ومنها:
- تقديم ما يفيد إقامة مالك السيارة بدائرة قسم المرور التابع للتراخيص.
- تقديم طلب التراخيص من صاحب السيارة أو وكيل عنه.
- صورة بطاقة الرقم القومى بعد الإطلاع على الأصل.
- تقديم مستندات ملكية السيارة.
- تقديم وثيقة التأمين الإجبارى.
- فحص السيارة فنيًا وبيئيًا.
- صرف اللوحات المعدنية والرخصة.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور التابع لها.
-تقديم نماذج الفحص "الفنى – البيئى – طفاية الحريق".
- سندات ملكية السيارة.
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