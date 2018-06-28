تعرف على إجراءات استخراج رخصة التسيير بقانون المرور × 10 خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الأوراق بقانون المرور الحالى لإتمام استخراج رخصة تسيير سيارة، وعلى المواطنين الالتزام بعدة إجراءات لاستخراج الرخصة، ومنها:

- تقديم ما يفيد إقامة مالك السيارة بدائرة قسم المرور التابع للتراخيص.

- تقديم طلب التراخيص من صاحب السيارة أو وكيل عنه.

- صورة بطاقة الرقم القومى بعد الإطلاع على الأصل.

- تقديم مستندات ملكية السيارة.

- تقديم وثيقة التأمين الإجبارى.

- فحص السيارة فنيًا وبيئيًا.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور التابع لها.

-تقديم نماذج الفحص "الفنى – البيئى – طفاية الحريق".

- سندات ملكية السيارة.