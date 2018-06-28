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"تصديرى الكيماويات" يستهدف 5.5 مليار دولار صادرات للقطاع نهاية 2018

الخميس، 28 يونيو 2018 10:18 م
"تصديرى الكيماويات" يستهدف 5.5 مليار دولار صادرات للقطاع نهاية 2018 خالد أبو المكارم ومصانع كيماويات وأسمدة
كتب – إسلام سعيد
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يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، زيادة فى إجمالى صادراته بحلول نهاية العام الجارى 2018 بنسبة ما بين 20 إلى 25 % لتسجل قرابة 5.5 مليار دولار كأكبر قطاع تصديرى فى القطاعات الاقتصادية، بحسب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.

وقال أبو المكارم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مؤشرات أول 5 أشهر من 2018 كانت جيدة جدا وإيجابية للغاية حيث سجلت الصادرات زيادة بنسبة 26 % لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2017.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إلى أن مستهدفات الزيادة فى الصادرات كانت 5.2 مليار دولار لكن الزيادة فى أول خمسة أشهر من العام قد تزيد الصادرات عن المتوقع لتسجل 5.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

 

 

 


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