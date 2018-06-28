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الخميس، 28 يونيو 2018 06:51 م
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تركيا تمنع مسؤولى أكبر حزب معارض من حضور جنازات جنود

الخميس، 28 يونيو 2018 06:11 م
تركيا تمنع مسؤولى أكبر حزب معارض من حضور جنازات جنود أردوغان
رويترز
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قال وزير الداخلية التركى، اليوم الخميس، إنه منع مسؤولين محليين من حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، من حضور جنازات جنود أتراك واتهم الحزب بدعم المسلحين الأكراد.

تأتي الخطوة بعد أيام من فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية جديدة مدتها خمس سنوات وفوز حزبه العدالة والتنمية وحلفائه القوميين بأغلبية برلمانية فى انتخابات كشفت عن انقسامات سياسية عميقة فى تركيا.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن السلطات ستمنع رؤساء فروع حزب الشعب الجمهورى فى الأقاليم من حضور جنازات الجنود. وعادة ما تنظم مثل هذه الجنازات بسبب صراع تركيا منذ عقود مع مسلحى حزب العمال الكردستانى المحظور.

واقترح صويلو أن يحضر مسؤولو حزب الشعب الجمهورى بدلا من ذلك جنازات مسلحى حزب العمال الكردستانى الذين تقتلهم القوات التركية.

 

 

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