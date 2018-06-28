ترامب يشكك فى صحة التدخل الروسى تزامنا مع إعلان قمته مع بوتين

أ ف ب

شكك الرئيس الامريكى دونالد ترامب، من جديد، اليوم الخميس، بالتدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الامريكية فى 2016، مع إعلان البيت الأبيض والكرملين فى وقت واحد عن قمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 16 يوليو فى هلسنكى.

وكتب ترامب فى تغريدة أن "روسيا تواصل القول أنهم لم يتدخلوا فى انتخاباتنا".

واضاف "لماذا لم ينظر جيمس كومي غير النزيه وعملاء الاف بى آى (مكتب التحقيقات الفدرالي) الذين يشعرون بالعار اليوم، فى هذه القضية. لماذا لم تدرس العلاقة بين روسيا وهيلارى (كلينتون)؟".