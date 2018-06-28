تحرير 22 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة بديرمواس بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، من تحرير 22 محضرا تموينيا مخالفا وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها الوحدة المحلية وذلك بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

قال المهندس علي غلاب رئيس مركز ديرمواس، إن المخالفات جاءت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن بالإضافة إلى تحرير محضر لإحدى محطات الوقود لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

من جانب آخر، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال رصف طريق عبد السميع بطول 500 متر، كما قامت بحملة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمدينة ديرمواس وقرى نزلة البدرمان، وذلك تيسيرا على المارة من المواطنين والمركبات وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.