video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس رئيس حى الدقى ومقاولين ومحام بتهمة تلقى رشوة

الخميس، 28 يونيو 2018 07:31 م
تجديد حبس رئيس حى الدقى ومقاولين ومحام بتهمة تلقى رشوة حبس- أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
جدد قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة، حبس رئيس حى الدقى ومقاولين ومحام 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالرشوة. 
 
كانت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، قررت حبس رئيس حى الدقى وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، فى واقعة اتهامه بتلقى رشوة وكان ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحام "وسيط"، بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.
 
وتم عرض المتهمين على نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، واعترف المتهمان في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحى عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضى عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحى رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تتهم رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بالرشوة وتواجهه بالتسجيلات

حيثيات حكم السجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين برشوة وزارة الصحة

النيابة تبدأ التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة لتقاضيه رشوة

السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه للمتهمين فى "رشوة مأمورية الضرائب"

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين فى رشوة وزارة الصحة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه الرشوة




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة