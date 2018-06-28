تجديد حبس رئيس حى الدقى ومقاولين ومحام بتهمة تلقى رشوة

جدد قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة، حبس رئيس حى الدقى ومقاولين ومحام 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالرشوة.

كانت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، قررت حبس رئيس حى الدقى وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، فى واقعة اتهامه بتلقى رشوة وكان ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحام "وسيط"، بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

وتم عرض المتهمين على نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، واعترف المتهمان في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحى عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضى عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحى رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.