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تجديد حبس المتهم بزراعة المخدرات داخل حديقة فيلته بالتجمع الخامس

الخميس، 28 يونيو 2018 04:19 م
تجديد حبس المتهم بزراعة المخدرات داخل حديقة فيلته بالتجمع الخامس مخدرات ،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس أحد الأشخاص يزرع مخدر المارجوانا داخل حديقة فيلته بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت إدارة مباحث مكافحة المخدرات، معلومات بقيام صاحب فيلا بزرع مخدر المارجوانا داخل حديقة فيلته وبيع المخدرات لعملائه فى القاهرة، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، إذ انتقلت قوة أمنية لمداهمة الفيلا، وتم ضبط نبات المارجوانا وبذور لتلك المخدرات داخل الحديقة والروف، كان المتهم يستعد لزرعها فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يستورد بذور ذلك النوع من المخدر المرجوانا، عن طريق تهريبها إلى مصر وزرعها فى فيلته الخاصة لخبرته فى زرعها وبيعها لعملائه فى مصر.

 


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