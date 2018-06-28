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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 28 يونيو 2018 10:17 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى وتراجعا مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.41%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.85%.
 
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%.
 
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة، أغلق بالقرب من مستوى الدعم الثانوي 16,200 بنقاط قليلة، وبالرغم من ذلك فنحن نعتقد أن الحركة الحالية الهدف منها إعادة اختبار خط الاتجاه الهابط الذي تم اختراقه لأعلى منذ عدة جلسات، مضيفة ففى حالة تماسك المؤشر أعلى منطقة الدعم 15,800-16,000 نقطة فمن المنتظر أن يتبع ذلك تصحيح قوي لأعلى, ونحن نرجح ذلك، ومن ناحية أخرى، فإن الهبوط دون مستوى 15,800 يلغى السيناريو الإيجابى. 
 
 

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