تأكيدا لليوم السابع.. إينى تحفر أول بئر استكشافية بحقل "نور" خلال شهرين

(رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدى عبد العزيز لرويترز اليوم الخميس، إن شركة إينى الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحرى فى شمال سيناء خلال شهرين.

كان مجلس الوزراء وافق فى مارس، على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز فى منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاقية، تنفق إينى وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات بما يشمل حفر بئر فى المرحلة الأولى وأخرى فى الثانية.

وقال عبد العزيز فى اتصال هاتفى "عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل".

وكان مصدر مسئول بقطاع البترول،كشف أن كلا من شركة إينى الإيطالية وشركة ثروة للبترول ستبدآن حفر البئر الاستكشافى الأول لحقل "نور" بمنطقة امتياز ثقة بالبحر المتوسط بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البترول، قائلا " قبل نهاية أغسطس المقبل سنبدء الحفر.



وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة الإيطالية تنفذ الآن مسحا سيزميا ثلاثى الأبعاد من المقرر الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن شركة إينى وثروة تتشاركا فى حصة الشريك الأجنبى بحقل النور حيث تستحوذ ثروة على نحو 15%والباقى لصالح شركة اينى الإيطالية.