تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات فلاى ناس رقم 266 والمتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة "ميدل ايست" رقم 309 المتجهة إلى بيروت، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جده.



وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات المصرية العالمية للطيران رقم 510 المتجهة إلى الكويت، ورحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 380 المتجهة إلى جده، ورحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.





