الرئيسية أخبار عاجلة بوتين: روسيا سحبت 1140 عسكريا و13 طائرة من سوريا فى الأيام الماضية الخميس، 28 يونيو 2018 12:22 م بوتين رويترز إضافة تعليق قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا سحبت 1140 عسكريا و13 طائرة حربية من سوريا فى الأيام القليلة الماضية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. بوتين يستقبل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى موسكو ترامب vs بوتين.. قمة محتملة وغرائب مرتقبة.. دونالد خبير قشرة وأستاذ مصافحة.. وفلاديمير يلجأ للحرب النفسية ويترك ضيوفه ينتظرون.. ميركل ضحيتهم الأشهر الرئيس الروسى أخافها بكلبه والأمريكى ألقى الحلوى عليها نائب فى البرلمان الإيرانى: طهران تتعرض لخيانة من بوتين فى سوريا بوتين سوريا روسيا فلاديمير بوتين أخبار العالم أخبار العالم الآن مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت "الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة "الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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