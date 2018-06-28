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الخميس، 28 يونيو 2018 01:02 م
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بوتين: روسيا سحبت 1140 عسكريا و13 طائرة من سوريا فى الأيام الماضية

الخميس، 28 يونيو 2018 12:22 م
بوتين: روسيا سحبت 1140 عسكريا و13 طائرة من سوريا فى الأيام الماضية بوتين
رويترز
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بوتين

سوريا

روسيا

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