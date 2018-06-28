بعد التصالح.. السجن عام واحد لمتهم بالشروع فى قتل طفل بالزاوية الحمراء

كتب عامر مصطفى

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين مختار عنصيل، وأحمد عطية، وسكرتارية عامر علي، وحسن منصور، عاطل بالسجن لمدة عام على متهم بالشروع فى قتل، وذلك بعد أن تم الصلح بين الجاني والمجنى عليه.

وقال أمر الإحالة بأن المتهم "سامح.أ."، 29 سنة، عاطل، شرع فى قتل المجني عليه، الطفل "محمود.ي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن كال له ضربة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به إصابات أدت إلى جرح قطعى فى الرسغ وقطع بالشريان والأوتار باليد اليسرى.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين"، دون أن يكون لإحرازه مسوغ قانونى.