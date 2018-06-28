انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة سكنية بمحافظة أسوان لمدة 10 ساعات غدا

أسوان ندى سليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب بدءًا من الساعة العاشرة مساءً غدا الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، وذلك عن 11 منطقة سكنية بمدينة أسوان، نظرا لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالوحدة الجديدة على خط الطرد برافع صرف صحى الناصرية.

ونوهت شركة مياه الشرب بمحافظة أسوان، بأن المناطق التى تنقطع عنها مياه الشرب هي كل من منطقة الزايداب خلف محولات الكهرباء، منطقة السيل الريفي، ومنطقة عمارات السيل الجديد، منطقة خور عواضة، ومنطقة كوبري الصدرية، ومنطقة كوبري معسكر الشباب، منطقة الحكروب، منطقة الناصرية، ومنطقة كوبري الإسعاف، ومنطقة كوبري أسامة، ومنطقة جبل الناصرية.

ونوهت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، وخصصت خط ساخن 125، في حالة طلب سيارات شرب بالمجان.