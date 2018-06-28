انطلاق 225 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى الأربعاء انطلاق 225 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران، والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل 21 ألف و756 راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 108 رحلة دولية وداخلية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الأربعاء انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.