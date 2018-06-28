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انطلاق المهرجان السنوى لمشروعات تخرج "إعلام عين شمس" اليوم

الخميس، 28 يونيو 2018 01:00 ص
انطلاق المهرجان السنوى لمشروعات تخرج "إعلام عين شمس" اليوم طلاب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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يستضيف قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة هبة شاهين، عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الإعلام والمجتمع خلال فعاليات المهرجان السنوى لعرض مشروعات تخرج طلاب الدفعة الـ19 للقسم تحت شعار "إبداع بلا حدود" والمقرر إقامته اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة جامعة عين شمس.
 
وتشهد فعاليات المهرجان حضور عدة شخصيات إعلامية بارزة، كما يستضيف المهرجان عددًا من أعضاء الهيئات الإعلامية، ويشهد المهرجان حضور رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، بالإضافة إلى نجوم التليفزيون والفنانين.
 
ويشهد المهرجان عرض 23 عملاً إعلاميًا هى مشروعات التخرج لشعب القسم الثلاث وهي: الإذاعة والتليفزيون، والصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، ويجرى فى ختام المهرجان الإعلان عن مراكز المشروعات الفائزة وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب.
 
يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتورة سوزان القلينى عميد كلية الآداب بالجامعة.

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