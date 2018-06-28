انطلاق الدفعة الأولى من النازحين السوريين بلبنان فى طريق العودة إلى سوريا

بيروت (أ ش أ)

انطلقت صباح اليوم الخميس، قافلة تضم الدفعة الأولى من النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، من مخيمات بلدة "عرسال" فى طريق العودة النهائية إلى الأراضى السورية.

وتم قبل التحرك التحقق من الأوراق الثبوتية للنازحين السوريين الذين شملتهم قافلة العودة، وقامت أجهزة الأمن اللبنانية بمرافقة القافلة باتجاه الحدود اللبنانية - السورية، تمهيدا لقيام السلطات السورية باستلامهم.

وكان المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم قد أعلن بالأمس أن نحو 400 لاجىء سوري، يمثلون الدفعة الأولى من النازحين السوريين سيعودون إلى أراضيهم بسوريا، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق فى هذا الشأن المتعلق بالنازحين، مع مفوضية شئون اللاجئين، وتوجيه رسالة إليهم بتحمل المسئوليات اللازمة.