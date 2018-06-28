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اليوم.. النطق بالحكم فى محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى بـ"اللجان النوعية"

الخميس، 28 يونيو 2018 12:00 ص
اليوم.. النطق بالحكم فى محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى بـ"اللجان النوعية" عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول - ارشيفيه
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بحكمها على 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.


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