"اليوم السابع": أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، «اليوم السابع» أطلقت المبادرة.. وخالد صلاح: شكراً للداعمين وهيا بنا نعمل.. أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم.. رياضيون وإعلاميون يرحبون.. وقيادات برلمانية: ندعم المبادرة بكل السبل وتفعيلها يتجاوز حالة الاحتقان والإحباط بعد نتائج المنتخب فى المونديال ويطلق حوار مجتمعياً واسعاً للنهوض باللعبة.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ «اليوم السابع» أطلقت المبادرة.. وخالد صلاح: شكراً للداعمين وهيا بنا نعمل.. أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم.. رياضيون وإعلاميون يرحبون.. وقيادات برلمانية: ندعم المبادرة بكل السبل وتفعيلها يتجاوز حالة الاحتقان والإحباط بعد نتائج المنتخب فى المونديال ويطلق حوار مجتمعياً واسعاً للنهوض باللعبة



ـ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: 30 يونيو أنهت اختراق الإخوان لمصر





ـ اللواء عباس كامل يؤدى اليمين رئيساً للمخابرات العامة.. السيسى يجتمع برئيس الجهاز ونائبه ناصر فهمى ويوجه ببذل المزيد من الجهد لحماية الأمن القومى



ـ وزراء دفاع البلدان الثلاثة يشهدون المرحلة الرئيسية.. أكبر تدريبات مشتركة بين مصر وقبرص واليونان بالبحر المتوسط «ميدوزا 6»





ـ توقيع عقد تصنيع وتوريد 140 عربة قطار بين «النقل » و «العربية للتصنيع ».. رئيس الوزراء: استكمال جهود النهوض بالسكك الحديدية أحد أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة.. والتكلفة 544 مليون جنيه



ـ «اليابان» تخفض تحذيرات السفر لمصر





ـ تكليف حازم إمام بملف المدرب للتراجع عن الاستقالة.. رينارد يرفض تدريب الفراعنة وكيروش وروهر يدخلان حسابات الجبلاية



ـ «الكهرباء» للمشتركين الممتنعين عن السداد: الدفع أو قطع التيار





ـ الأحد نهاية ماراثون الثانوية العامة.. شكاوى من صعوبة «الكيمياء» وفرحة بـ«الجغرافيا».. ووزير التعليم: أغلب أوائل الدبلومات الفنية من الطالبات



ـ تامر مرسى منتج محترف وناجح.. غادة عبدالرازق: وجودى لـ16 عاماً متواصلة فى دراما رمضان دليل على النجاح





ـ عبدالعال لرئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألمانى: الدولة المصرية تواجه تحديات على رأسها الإرهاب



ـ «صندوق تحيا مصر» يوقع بروتوكلاً مع القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها





ـ «الداخلية » تسقط المتهمين باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية



ـ 350 مليون دولار من البنك الدولى لدعم "الصحة"





ـ وزير الصحة تشكل لجنة الفيروسات الكبدية

