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الخميس، 28 يونيو 2018 07:50 م
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"اليوم السابع": أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الخميس، 28 يونيو 2018 07:02 م
"اليوم السابع": أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم اليوم السابع
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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، «اليوم السابع» أطلقت المبادرة.. وخالد صلاح: شكراً للداعمين وهيا بنا نعمل.. أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم.. رياضيون وإعلاميون يرحبون.. وقيادات برلمانية: ندعم المبادرة بكل السبل وتفعيلها يتجاوز حالة الاحتقان والإحباط بعد نتائج المنتخب فى المونديال ويطلق حوار مجتمعياً واسعاً للنهوض باللعبة.


 

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ «اليوم السابع» أطلقت المبادرة.. وخالد صلاح: شكراً للداعمين وهيا بنا نعمل.. أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم.. رياضيون وإعلاميون يرحبون.. وقيادات برلمانية: ندعم المبادرة بكل السبل وتفعيلها يتجاوز حالة الاحتقان والإحباط بعد نتائج المنتخب فى المونديال ويطلق حوار مجتمعياً واسعاً للنهوض باللعبة
 

ـ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: 30 يونيو أنهت اختراق الإخوان لمصر


 

ـ اللواء عباس كامل يؤدى اليمين رئيساً للمخابرات العامة.. السيسى يجتمع برئيس الجهاز ونائبه ناصر فهمى ويوجه ببذل المزيد من الجهد لحماية الأمن القومى
 

ـ وزراء دفاع البلدان الثلاثة يشهدون المرحلة الرئيسية.. أكبر تدريبات مشتركة بين مصر وقبرص واليونان بالبحر المتوسط «ميدوزا 6»


 

ـ توقيع عقد تصنيع وتوريد 140 عربة قطار بين «النقل » و «العربية للتصنيع ».. رئيس الوزراء: استكمال جهود النهوض بالسكك الحديدية أحد أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة.. والتكلفة 544 مليون جنيه
 

ـ «اليابان» تخفض تحذيرات السفر لمصر


 

ـ تكليف حازم إمام بملف المدرب للتراجع عن الاستقالة.. رينارد يرفض تدريب الفراعنة وكيروش وروهر يدخلان حسابات الجبلاية
 

ـ «الكهرباء» للمشتركين الممتنعين عن السداد: الدفع أو قطع التيار


 

ـ الأحد نهاية ماراثون الثانوية العامة.. شكاوى من صعوبة «الكيمياء» وفرحة بـ«الجغرافيا».. ووزير التعليم: أغلب أوائل الدبلومات الفنية من الطالبات
 

ـ تامر مرسى منتج محترف وناجح.. غادة عبدالرازق: وجودى لـ16 عاماً متواصلة فى دراما رمضان دليل على النجاح


 

ـ عبدالعال لرئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألمانى: الدولة المصرية تواجه تحديات على رأسها الإرهاب
 

ـ «صندوق تحيا مصر» يوقع بروتوكلاً مع القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها


 

ـ «الداخلية » تسقط المتهمين باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية
 

ـ 350 مليون دولار من البنك الدولى لدعم "الصحة"


 

ـ وزير الصحة تشكل لجنة الفيروسات الكبدية
 

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