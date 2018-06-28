اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "أموك" لتجديد وثيقة التأمين على ممتلكات الشركة

يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، اجتماعًا اليوم الخميس، بشأن طلب الموافقة على زيادة نسبة 10% لأعمال عقد رقم (534-2017/2018)، وإحاطة المجلس بمقترحات تطوير العمل فى منظومة الخدمات الإدارية والاجتماعية والعلاقات الحكومية بالشركة، وطلب الموافقة على استحداث الإدارة العامة لنظم ERP ودعم اتخاذ القرار.

كما يناقش المجلس، الموافقة على استحداث تقسيم تنظيمى بمستوى قطاع بالإدارة العامة للتقطير التفريغى وإنتاج السولار، وتجديد وثيقة التأمين لأصول وممتلكات الشركة ضد خطر الطريق والانفجار، والتبرع للمستشفيات والجمعيات وقطاع البترول بالإسكندرية.

وأظهرت الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال العام المالى 2018-2019، أنها تستهدف أرباحًا بنحو 707.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.008 مليار جنيه.