video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 03:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "أموك" لتجديد وثيقة التأمين على ممتلكات الشركة

الخميس، 28 يونيو 2018 03:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "أموك" لتجديد وثيقة التأمين على ممتلكات الشركة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، اجتماعًا اليوم الخميس، بشأن طلب الموافقة على زيادة نسبة 10% لأعمال عقد رقم (534-2017/2018)، وإحاطة المجلس بمقترحات تطوير العمل فى منظومة الخدمات الإدارية والاجتماعية والعلاقات الحكومية بالشركة، وطلب الموافقة على استحداث الإدارة العامة لنظم ERP ودعم اتخاذ القرار.

كما يناقش المجلس، الموافقة على استحداث تقسيم تنظيمى بمستوى قطاع بالإدارة العامة للتقطير التفريغى وإنتاج السولار، وتجديد وثيقة التأمين لأصول وممتلكات الشركة ضد خطر الطريق والانفجار، والتبرع للمستشفيات والجمعيات وقطاع البترول بالإسكندرية.

وأظهرت الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال العام المالى 2018-2019، أنها تستهدف أرباحًا بنحو 707.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.008 مليار جنيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة "أموك" بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية

اخبار الاقتصاد

اموك

وثيقة التامين

اخبار البورصة




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة