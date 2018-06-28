اليابان وسنغافورة ضيفتى العيد الوطنى الفرنسى

أعلن مسؤول عسكري فرنسى الخميس أن اليابان وسنغافورة ستحلان ضيفتى شرف على العرض الذي سيُقام في 14 يوليو تقديرا لجهود القوات التي أغاثت السكان المنكوبين بعد الاعصار "ايرما" الذي ضرب عام 2017 جزر الأنتيل الفرنسية.

وقال الجنرال برونو لو راي من وزارة الجيوش الفرنسية في لقاء صحفى إن الرئيس ايمانويل ماكرون "دعا رئيسى الوزراء اليابانى والسنغافورى لحضور العرض" الذى ينظم كل عام فى العيد الوطنى الفرنسى.

وسيُفتتح العرض بشعارى البلدين الآسيويين فى جادة الشانزيليزيه اضافة إلى سبعة جنود من كل جنسية، ليبدأ 4290 رجلا وامرأة مسيرتهم من قوس النصر وصولا الى ساحة الكونكورد فى وسط العاصمة الفرنسية.