اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

كتب: هانى محمد

خفضت الحكومة اليابانية تحذيرات تحرك رعاياها داخل مصر، مؤكدة على لسان وزارة خارجيتها أنه ترصد "تطور إيجابى" فى مجال التصدى للإرهاب وانحسار دوره بشكل ملحوظ.

وقالت الخارجية اليابانية على موقعها الإلكترونى إن رعاياها بإمكانهم التحرك بكامل حريتهم داخل جمهورية مصر العربية، عدا المناطق الحدودية التى يحظر دخول المدنيين فيها بالأساس.

بدوره ، قال مصدر فى السفارة اليابانية لدى القاهرة لـ"اليوم السابع" إن الإجراء الأخير يأتى ترجمة لمعدلات الأمن التى باتت واضحة داخل مصر فى الآونة الآخيرة، مؤكداً أن القاهرة وطوكيو يجمعهما علاقات وطيدة وتنسيق مفتوح فى كافة المجالات.

وأضاف المصدر أن اليابان لم تصدر قرار بحظر السفر إلى مصر بالأساس، وإنما ما كان قائماً كان مجرد تحذيرات وتعليمات بتوخى الحذر فى بعض المناطق، وهو ما لا تتطلبه الأوضاع الراهنة.