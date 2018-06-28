النيابة تصرح بدفن جثة حداد لقى مصرعه بسبب خلافات عائلية وتطلب تحريات المباحث

كتب عامر مصطفى

صرح مصطفى مخلوف، وكيل نيابة حوادث حوادث شرق القاهرة، بإشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، بدفن جثة حداد لقى مصرعه بسبب خلافات عائلية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث، وتحقق مع المتهم الثالث بالواقعة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين السابقين على ذمة التحقيق وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغٌ إلى لقسم شرطة المرج يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبيَّن أن السبب يرجع إلى وجود خلافات مادية بين المجنى عليه "مصطفى.ج"، وبين صديق المتهم، واتفق المتهم "محمد.ص" مع صديقه على أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجني عليه.

وقام المتهم "محمد.ص" ومتهم آخر "محمد.ج" بالترصد للمجني عليه، وانتظره فى إحدى مناطق المرج، وبمجرد رؤيته أسرع إليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، فى منطقة القدم مما أدى إلى سقوطه غارقًا فى دمائه.