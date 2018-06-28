النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول بيان سبب إصابة والد قتيل كرداسة

كتب سليم على

طالبت نيابة كرداسة، بسرعة تقرير الطب الشرعى حول بيان سبب إصابة والد قتيل كرداسة على يد ابن عمه بعد تزعمه وفاة ابنه إثر سقوط حجر تسبب فى سقوطه أحد الخراف التى يربونها أعلى سطح عقارهم.

وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار على عادل، أن الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا من بعض الأهالى يفيد بمقتل محام، 25 سنة، خلال مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلاف نشب بين أولادهم بدائرة قسم كرداسة، وباستدعاء والد المجنى عليه وسؤاله خلال التحقيقات، أنكر رواية الأهالى وأفاد بأنهم يقومون بتربية بعض الخراف أعلى عقار سكنهم وتسبب إحداها فى سقوط حجر من أعلى السطح ليسقط على نجله الذى تصادف وقوفه مكان الحجر.

وأضافت التحقيقات، أن تحريات قسم شرطة كرداسة كشفت كذب رواية الأب بالكامل، وأنه ونجله المحامى تشاجرا مع نجل شقيقه المقيم معهم فى ذات المنطقة بعد خلاف بين أولادهم أثناء لهوهم فى الشارع، ما دفع المتهم، سائق، 30 سنة، لضرب المحامى بحجر فسقط قتيلا على الفور.