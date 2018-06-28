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النيابة تامر بتشريح جثة عامل قتل فى خصومة ثأرية بالبدرشين

الخميس، 28 يونيو 2018 12:06 م
النيابة تامر بتشريح جثة عامل قتل فى خصومة ثأرية بالبدرشين جثة المجنى عليه-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول مقتل عامل فى خصومة ثأرية بالبدرشين للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به.
 
ومن جانبها تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه بالبدرشين، وكشفت التحريات الأولية أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة. 
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تعرض لإطلاق نار من جانب المتهمين بسبب خصومة ثأرية سابقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على الجناة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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خصومة ثأرية وراء مقتل عامل بالبدرشين

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