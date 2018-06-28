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المستشار الإعلامى لرئيس اليمن ينال درجة الماجستير من جامعة عدن

الخميس، 28 يونيو 2018 05:50 م
المستشار الإعلامى لرئيس اليمن ينال درجة الماجستير من جامعة عدن عبد القادر المحورى ولجنة التحكيم
إيمان حنا
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حصل الباحث عبد القادر المحورى، المستشار الصحفى للرئيس اليمنى عبد ربه منصور على درجة الماجستير بامتياز من جامعة عدن عن رسالته التى حملت عنوان "الأداء الإعلامى الدبلوماسى للعاملين فى سفارات اليمن..سفارتى اليمن فى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية نموذجاً " ،" دراسة وصفية تحليلية".

وأشارت الدراسة إلى أهمية الدور الإعلامى والأداء الإعلامى الدبلوماسى للعاملين فى سفارات اليمن، وما يتم تقديمه من مجهودات، من خلالها توضيح المفاهيم الأساسية الخاصة بالأداء الإعلامى الدبلوماسى والأساليب وأهم المهارات التى ينبغى توافرها فى المجال الإعلامى فى السفارات اليمنية، وطرق الباحث من خلال هذه الدراسة.

المحورى
المحورى

 

وأشادت لجنة التحكيم والمناقشة بشكل الرسالة ومضمونها وتميزها وتفردها وأهميتها، حيث تناولت موضوعا جديدا ربما لم يتطرق إليه أحد من قبل وهو المزاوجة بين السياسة والإعلام والدبلوماسية، والذى لا يمكن أن يستقيم أحدهما دون الآخر، وأوصت اللجنة بطباعتها واعتبارها نواة يبنى عليها الباحث لمشروع أطروحة الدكتوراه.

وضمت لجنة التحكيم والمناقشة الأساتذة الدكتور محمد عبده هادى عميد كلية الآداب السابق رئيساً ومشرفاً علمياً، والدكتور علوى عمر مبلغ عميد كلية الآداب جامعة عدن عضوًا ومناقشًا داخليًا، والدكتور مشارك الدكتور الأغبرى عضوًا ومناقشًا خارجيًا، حضر المناقشة عدد من الأساتذة والطلبة والمهتمين ووسائل الإعلام.


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عبد القادر المحورى

جامعة عدن

مستشار صحفى للرئيس اليمنى

رسالة ماجستير




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