المرور: حواجز حديدية بمحيط تحويلات بمصر الجديدة بسبب أعمال بشارع الميرغنى

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية لمنع الزحام المرورى بمحيط التحويلات المرورية بسبب إجراء أعمال تطوير بشارع الميرغنى بمصر الجديدة فى الوصلة المحصورة بين الأهرام والميرغنى، حتى شارع الخليفة المأمون وشارع الأهرام من تقاطع شارع اللقانى، حتى تقاطعه مع الميرغنى وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وتشمل التحويلات المرورية القادم من شارع الأهرام لا يسمح له بالاستكمال، اتجاه شارع الميرغنى ويتم الانحراف يمينا تجاه شارع اللقانى تجاه ميدان روكسى، والقادم من شارع بغداد لن يسمح له بالانحراف يسارا تجاه الأهرام واستكمال السير تجاه اللقانى اتجاه روكسى، والقادم من شارع اللقانى لن يسمح له بالانحراف يمينا تجاه الأهرام والاستكمال اتجاه شارع بغداد اتجاه الكربة.

وتستمر تلك الأعمال حتى يوم السبت 30/6/2018 وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.