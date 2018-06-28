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المجلس الأعلى لـ"قضايا الدولة" يوافق على حركة ترقيات شملت 1088 عضوًا

الخميس، 28 يونيو 2018 04:24 م
المجلس الأعلى لـ"قضايا الدولة" يوافق على حركة ترقيات شملت 1088 عضوًا المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة
أ ش أ
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وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حركة ترقيات مستشارى وأعضاء الهيئة للعام القضائى 2017-2018، والتى شملت ألفا و88 عضوًا من أعضاء الهيئة.

قال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة والأمين العام لهيئة قضايا الدولة،فى تصريح صحف اليوم، إن حركة الترقيات شملت 120 إلى درجة نائب رئيس الهيئة، و100 إلى وكيل هيئة، و103 إلى درجة مستشار.


كما تضمنت حركة الترقيات 108 إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (أ)، و79 إلى مستشار مساعد من الفئة (ب)، بالإضافة إلى 272 عضوًا إلى درجة نائب و303 إلى درجة محام، و3 أعضاء إلى درجة مندوب بالهيئة.

 

 


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