المؤبد والسجن 10سنوات لـ37 من عناصر الجماعة الإرهابية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبه 27 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمه 10 متهمين أخرين حضوريًا بالسجن 10 سنوات وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك عقب اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان والتحريض على العنف.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي و المستشار عبد العاطي مسعود شعلة وامين السر محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 1959 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام 37 من عناصر جماعة الإخوان بالتحريض على العنف والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان بدائرة القسم لقيامهم بالتجمهر وحيازتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وإثارة العنف وترويع المواطنين وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.