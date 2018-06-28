القوى العاملة: 26.9% نسبة التغييرات فى عضوية مجلس إدارة اتحاد عمال مصر

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التى تستمر 4 سنوات (2018/2020)، اليوم الخميس، بوزارة القوى العاملة، فوز جبالى محمد جبالى، بالتزكية رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن فوز 27 لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وقد أظهرت النتائج أن نسبة التغييرات في مجلس إدارة الاتحاد قد بلغت 26.9%.

وقد أوفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثله محمد عبد الله لاستلام النتيجة وإيداع الأوراق وفقا لقرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018.

وقد تم استلام النتيجة وإيداع الأوراق بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة ، داعيا للمجلس الجديد بالتوفيق فى خدمة عمال مصر خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبذلك يسدل الستار على ماراثون الانتخابات النقابية العمالية، التى جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، وتحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.

وأظهرت النتائج عن فوز 27 لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتزكية ممثلين للتصنيف النقابي، وهم حسب الحروف الأبجدية وفقا لكشف النتيجة النهائية: إبراهيم توفيق، ممثلا للنقابية العامة للعاملين بالاتصالات، وأحمد عبد المقصود، للعلوم الصحية، والسعيد النقيب، للإنتاج الحربي، وجمال الصعيدي، للسكة الحديد، وجمال عقبي للبنوك والتأمينات، وحسام الدين مصطفي، النقل البحري، وحسن شحاتة ، النقل الجوي ، وخالد عبد اللطيف عيش، الصناعات الغذائية ، وخالد منير الفقي، الصناعات الهندسية، وصالح سليمان الخدمات الصحية، وعادل عبد الفضيل، المالية والضرائب والجمارك.

كما ضم عضوية المجلس، عبد الفتاح إبراهيم، ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ، وعبد المنعم الجمل ، البناء والأخشاب ، وعلي إبراهيم عبد الوهاب ، النيابات ومحاكم مصر، وعماد حمدي، الكيماويات، ومجدي حسن، النقل العام، ومجدى الحسانى، البريد، ومجدي البدوى، الصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد سالم، الزراعة، ومحمد جبران، البترول، ومحمد عرابى، المناجم والمحاجر، وحسين نجيب، النقل البرى، ومحمد وهب الله، التجارة، وممدوح محمدى، السياحة، وهشام فؤاد، المرافق العامة، وهشام رضوان، التعليم والبحث العلمى، وهشام فاروق الخدمات الإدارية ووالاجتماعية.