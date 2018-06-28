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القوات العراقية تعثر على 8 جثث على طريف بغداد كركوك

الخميس، 28 يونيو 2018 04:17 ص
القوات العراقية تعثر على 8 جثث على طريف بغداد كركوك جثث - أرشيفية
وكالات
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عثرت قوات الأمن العراقية، على 8 جثث لأشخاص سبق أن خطفهم تنظيم داعش الإرهابى على الطريق بين بغداد وكركوك، وفق وكالة "واس"

وأفاد مركز الإعلام الأمنى العراقى فى بيان أن الإرهاب أقدم مرة أخرى على جريمة تكشف قباحته وهى ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية، موضحًا أن القوات الأمنية بذلت جهودًا كبيرة ومكثفة للبحث عن المخطوفين على طريق ديالى – كركوك، لكنها عثرت على جثثهم بعدما قتلهم الإرهابيون.

وتعهد البيان بالتصدى لهذه العصابات الإرهابية الإجرامية التى ارتكبت هذه الجريمة.

 


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القوات العراقية

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