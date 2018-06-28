القضاء العراقى: إعدام 3 عناصر من تنظيم داعش ضمن ما يسمى بولاية ديالى

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أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقى، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية قضت بإعدام ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم (داعش) ضمن ما يسمى بولاية ديالى، وفقا لأحكام المادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب العراقى.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس عبد الستار بيرقدار - وفقا لما ذكرته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت بقضية ثلاثة مدانين بالانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابى بولاية ديالي".

وأضاف بيرقدار: "أنه عثر بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة منها الـ(TNT) ومادة النترات والبارود الأسود فضلا عن قذائف هاون"..مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام شنقا".

يذكر أن القضاء العراقى يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم (داعش) والمؤيدين له.