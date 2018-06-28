القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث يفيد بقيام المقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه بالقبض على المتهم "سيد.ع.ع" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز أبو صوير، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.