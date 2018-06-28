video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة وهيروين وسلاح نارى فى المعصرة

الخميس، 28 يونيو 2018 12:36 م
القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة وهيروين وسلاح نارى فى المعصرة المتهم بحيازة مخدرات وهيروين فى المعصرة
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على عاطل، لترويجيه المخدرات بمنطقة سكنه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها أن "إبراهيم.م.ذ.ح." 28 سنة عاطل يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم محمد عبد العاطى الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته 4000 قرص مخدر، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جرام، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالى 13000 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 61 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة

سقوط تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات بدمنهور

ضبط 25 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

حبس عاطل ٤ أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالتبين

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

مباحث قسم شرطة المعصرة

مباحث المعصرة

مخدرات




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة