القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة وهيروين وسلاح نارى فى المعصرة

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على عاطل، لترويجيه المخدرات بمنطقة سكنه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها أن "إبراهيم.م.ذ.ح." 28 سنة عاطل يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم محمد عبد العاطى الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته 4000 قرص مخدر، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جرام، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالى 13000 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .